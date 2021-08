Louvres Musée Archéa,Louvres Louvres, Val-d'Oise Journées du patrimoine à ARCHÉA Musée Archéa,Louvres Louvres Catégories d’évènement: Louvres

Visites de l’exposition permanente (Samedi-dimanche 11h-18h) Visites guidées de l’exposition “[Archi’contemporain, édifices d’aujourd’hui pour objets d’hier](https://archea.roissypaysdefrance.fr/expositions/expositions-temporaires/archicontemporain-edifices-daujourdhui-pour-objets-dhier)” (Samedi-dimanche 11h-18h) Ateliers Archi’pop’up au musée (de 14h à 18h) Escape Game « Panique à Saint-Rieul » (Samedi de 14h à 18h) Inscription impérative auprès de l’accueil du musée au 01 34 09 01 02. Visite de la Tour Saint-Rieul (Dimanche à 15h) Spectacle de danse : The River par la compagnie Ex Novo. (Dimanche à 14h sur le parvis d’ARCHÉA, 15h30 et 17h sur le site d’Orville). [Plus d’informations sur les Journées du patrimoine](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389).

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles (sauf mention). Un pass sanitaire sera demandé à l’entrée.

Un programme riche pour un patrimoine pour tous. Musée Archéa,Louvres 56 Rue de Paris, 95380 Louvres Louvres Val-d’Oise

