Ainay-le-Château Allier Ainay-le-Château L’Association Aline et les Argenteurs et la médiathèque d’Ainay s’associent et proposent un programme aussi riche que varié lors du week-end des Journées du Patrimoine: expositions des photos d’Aline Héraudet, des dessins d’Alma Jouin et visites guidées. +33 4 70 07 97 45 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

