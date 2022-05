Journées du Patrimoine

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-18 18:00:00 Rdv au jardin du Crapaud à Trois Pattes. Ces beaux arbres plusieurs fois centenaires font partie du patrimoine collectif.

Venez vous promener parmi eux et vous imprégner de leur énergie.

Exposition de sculpture dans le jardin des arbres.

15h : Concert aux Bols Tibétains (Clémence Rasse).

