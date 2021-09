Arzens Arzens Arzens, Aude JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – VISITE GUIDEE D’ARZENS Arzens Arzens Catégories d’évènement: Arzens

Arzens Aude “Arzens du IXe siècle, et son évolution jusqu’au XIIIe siècle”… Tel est le thème de la visite guidée qu’animera Jean-Serge Carles, ancien médecin généraliste d’Arzens et auteur de l’ouvrage “Arzens, village du Carcassès”, ce samedi et ce dimanche matin.

Groupes de 20 personnes maximum (plus de 18 ans).

