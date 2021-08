JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : VISITE DU VERGER DU NID D’OIE A CLISSON Clisson, 18 septembre 2021, Clisson.

Aux Journées du Patrimoine 2021 :

Samedi de 15h à 17h : Récolte de pommes///

Dimanche de 14h à 17h : Visites libres du Verger du Nid d’Oie///

Réserve naturelle en plein centre de Clisson,

ce paradis pour la biodiversité a été sauvé des bulldozers en 2004 par les bénévoles de Clisson Passion, dont Olivier Vannucci, ornithologue voisin du verger, qui avait observé sur le site plus de 50 espèces d’oiseaux différentes !///

Après de nombreux chantiers participatifs, mobilisant des dizaines de bénévoles de tous les âges, aux compétences variées, le verger a été débroussaillé, les pommiers greffés pour produire des variétés rustiques de pommes.///

Des aménagements ont été conçus et réalisés par les bénévoles de l’association, avec beaucoup de passion et très peu de moyens : spirale aromatique, ruches, nichoirs à oiseaux et chauves-souris, hôtel à insectes… mais aussi parcours de panneaux ludiques et pédagogiques, conçus avec les élèves de la MFR de Clisson… installation d’une cabine de toilettes sèches, aménagement d’un jardin de la biodiversité…///

La nature a repris ses droits au Nid d’Oie !///

De friche abandonnée à potentiel parking, le Nid d’Oie est devenu verger conservatoire à vocation pédagogique ! Une convention a été signée avec la Ville de Clisson pour que l’entretien et l’animation du site soient confiés à Clisson Passion, en collaboration avec les services municipaux.///

En toute saison, Clisson Passion propose au verger des animations nature et accueils pédagogiques.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021 : Chantier convivial de récolte des pommes. Samedi 15h à 17h. Visites libres du verger pédagogique et conservatoire du Nid d’oie le Dimanche 14h à 17h

