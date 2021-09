Mouroux Mouroux Mouroux, Seine-et-Marne Journées du Patrimoine 2021 – Visite de l’Eglise et de la Mairie Mouroux Mouroux Catégories d’évènement: Mouroux

Seine-et-Marne

Mouroux Seine-et-Marne Mouroux A l’occasion des journées du patrimoine, venez visiter la mairie et l’église de Mouroux. accueil2@ville-mouroux.fr +33 1 64 03 88 13 http://www.ville-mouroux.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d'évènement: Mouroux, Seine-et-Marne Autres Lieu Mouroux Adresse Place de la Mairie Mairie de Mouroux Ville Mouroux