Brionne Ancienne Justice de Paix Brionne, Eure Journées du patrimoine 2021. Visite de l’ancienne Justice de Paix et de la vieille prison. Ancienne Justice de Paix Brionne Catégories d’évènement: Brionne

Eure

Journées du patrimoine 2021. Visite de l’ancienne Justice de Paix et de la vieille prison. Ancienne Justice de Paix, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Brionne. Journées du patrimoine 2021. Visite de l’ancienne Justice de Paix et de la vieille prison.

Ancienne Justice de Paix, le dimanche 19 septembre à 10:00

Cette Justice de Paix a fonctionné de 1798 à 1961 avec son tribunal, son greffe et sa prison. Avant la révolution cet endroit accueillaient déjà la justice des comtes de Brionne, ce qui explique l’ancienneté de son architecture. Ces locaux se composent ainsi: 1 – La salle d’audience avec son plafond haut et parqueté. Son architecture extérieure révèle un style Henri IV. La première mairie de Brionne y siégea jusqu’en 1854 2 – Le bureau du greffier et la salle de répétition de la fanfare municipale. 3 – La grande salle à charpente médiévale ( vraisemblablement XVe siècle) était la salle de justice des seigneurs de Brionne. 4 – L’ancienne maison du garde-champêtre qui gardait les prisonniers 5 – La vieille prison tout en bois avec deux cellules conservées intactes. D’autres usages ont cohabité avec la justice dans ces locaux propriété de la ville de Brionne depuis la révolution. La visite est commentée par les membres de l’association « Brionne Carrefour d’Histoire ». Exposition de coiffes normandes.

Entrée libre

Brionne est une des rares communes qui ait conservé presque intacts les locaux de son ancienne Justice de Paix. Ancienne Justice de Paix Brionne 11 rue des Canadiens Brionne Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brionne, Eure Autres Lieu Ancienne Justice de Paix Adresse Brionne 11 rue des Canadiens Ville Brionne lieuville Ancienne Justice de Paix Brionne