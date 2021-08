Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : VISITE COMMENTEE DU MOULIN DU NID D’OIE Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : VISITE COMMENTEE DU MOULIN DU NID D’OIE Clisson, 18 septembre 2021, Clisson. JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : VISITE COMMENTEE DU MOULIN DU NID D’OIE 2021-09-18 – 2021-09-19

Clisson Loire-Atlantique Clisson Le Moulin du Nid d’Oie est exceptionnellement ouvert à la visite aux Journées du Patrimoine 2021, le samedi et le dimanche à 11h, 12h, 15h et 16h. Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021, visite commentée exceptionnelle du moulin du Nid d’Oie et des vestiges de la minoterie les Samedi et dimanche à 11h, 12h, 15h et 16h +33 2 51 80 09 51 Le Moulin du Nid d’Oie est exceptionnellement ouvert à la visite aux Journées du Patrimoine 2021, le samedi et le dimanche à 11h, 12h, 15h et 16h. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville 47.09142#-1.28135