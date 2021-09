Bages Bages Aude, Bages JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – VIRE-VIRE DES VIEUX GRÉEMENTS DE LA NAUTIQUE Bages Bages Catégories d’évènement: Aude

Bages Aude Bages Venez admirer les voiliers traditionnels naviguer sur l’étang de Bages et embarquez pour une balade sur la lagune ! “Vire-Vire des Vieux Gréements de la Nautique” à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. L’association “Les amis du deux-Frères” vous invite à découvrir le patrimoine maritime en venant admirer les voiliers traditionnels évoluer sous voile sur l’étang de Bages et naviguer à bord d’un voilier de tradition pour une balade sur la lagune. Annulation en cas de météo défavorable dernière mise à jour : 2021-09-13 par A.D.T. de l’Aude / OMT Narbonne

Détails Catégories d'évènement: Aude, Bages