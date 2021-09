Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – VIE ET OEUVRE DE JOË BOUSQUET Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – VIE ET OEUVRE DE JOË BOUSQUET Carcassonne, 18 septembre 2021, Carcassonne. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – VIE ET OEUVRE DE JOË BOUSQUET 2021-09-18 – 2021-09-18

Carcassonne Aude Renaud Antal, du centre Joë Bousquet, évoquera la vie et l’oeuvre de Joë Bousquet, poète et écrivain né à Narbonne en 1897, mort à Carcassonne en 1950, et qui a connu un destin tragique et extraordinaire. Grièvement blessé à la guerre à l’âge de 18 ans, il demeure alité le reste de sa vie, le plus souvent au 53 de la rue de Verdun à Carcassonne, dans une chambre dont les volets sont fermés en permanence. Là, il est en relation épistolaire avec de nombreux écrivains et artistes dont Paul Éluard, Max Ernst et Jean Paulhan, ainsi qu’avec la philosophe Simone Weil. Il les reçoit régulièrement dans ce qui est aujourd’hui la Maison des mémoires, rue de Verdun.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.21259#2.35167