du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique d’Orville

Visites du site archéologique : samedi et dimanche de 14h à 18h , départs de visites réguliers tout l’après-midi. Atelier Marionnettes pop’up, à 15h Balade contée « La Fontaine » par le Théâtre sans toit , dimanche à 16h [Pour en savoir plus sur les Journées du patrimoine](https://archea.roissypaysdefrance.fr/a-la-une/une/journees-europeennes-du-patrimoine-2021-un-programme-pour-tous-389).

Entrée libre et gratuite. Un pass sanitaire sera demandé.

Théâtre, atelier et visite sur le site du château médiéval. Site archéologique d'Orville Chemin d'Orville Louvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

