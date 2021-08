Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 SOUS LES HALLES CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE VENTS ET CORDES Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique Sous les halles, concert de musiques variées avec l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes de 15h30 à 17h30. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, sous les halles classées aux Monuments Historiques, concert de l’orchestre d’harmonie “Vents et Cordes” le dimanche de 15h30 à 17h30 accueil.clisson@levignobledenantes.com +33 2 40 54 02 95 http://www.levignobledenantes-tourisme.com/ Sous les halles, concert de musiques variées avec l’Orchestre d’Harmonie Vents et Cordes de 15h30 à 17h30. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

