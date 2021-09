Montferrand Montferrand Aude, Montferrand JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – SEUIL DE NAUROUZE Montferrand Montferrand Catégories d’évènement: Aude

Montferrand

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – SEUIL DE NAUROUZE Montferrand, 18 septembre 2021, Montferrand. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – SEUIL DE NAUROUZE 2021-09-18 20:00:00 – 2021-09-18

Montferrand Aude Montferrand A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir ce lieu emblématique du Canal du Midi.

Visite guidée nocturne aux flambeaux en costumes d’époque. RDV au kiosque du parking.

Nombre de places limitées, Réservation et port du masque obligatoire. accueil@castelnaudary-tourisme.com +33 4 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montferrand Autres Lieu Montferrand Adresse Ville Montferrand lieuville 43.35237#1.82375