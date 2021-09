Gruissan Gruissan Aude, Gruissan JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – RUE DES ARTS Gruissan Gruissan Catégories d’évènement: Aude

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – RUE DES ARTS 2021-09-18 – 2021-09-19

Gruissan Aude Gruissan Programmation sous réserve de modification Dans le cadre des Journées du Patrimoine (au cœur du village) : Le village de Gruissan foisonne d’animations culturelles toute l’année. Mails s’il en est une qui remporte tous les suffrages, c’est la Rue des Arts. Appréciez cette galerie à ciel ouvert où 80 artistes de tous horizons vous attendent. Devenez un artiste (initiations tous publics) :

Boulevard Victor Hugo : gratuit sur inscription auprès du service Culture au 04 68 65 09 10 ou sur le stand accueil devant la mairie les 18 & 19 septembre, places limitées. Kakemono aquarelle japonaise – 18 septembre de 15h à 17h

Venez travailler la technique de l’aquarelle simple avec l’artiste Ayuko Miyakawa Céramique avec l’artiste Monique Agneray – 18 & 19 septembre de 10h/11h et 11h/12h Dessin et aquarelle avec l’artiste Virginie Roca – 18 & 19 septembre de 15h à 18h Posca & Dessin avec l’artiste Nico Salif – rue de la République – 18 septembre de 15h à 18h & 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h Animations:

Banjo Barjo en déambulation le 18 septembre au matin et le 19 septembre toute la journée

Laissez-vous surprendre là où vous ne l’attendez pas, pour vous ravir les yeux, les oreilles et le cœur. Un air de Banjo aux quatre coins de la cité. Camp médiéval Addoli Tiedig les 18 & 19 septembre – place Rachou

Vie sur un camp médiéval via différentes occupations du quotidien avec diverses échoppes et animations. La Taverne des Pirates les 18 & 19 septembre toute la journée – port des pêcheurs Jeux en bois traditionnels les 18 & 19 septembre de 10h à 17h – boulevard Victor Hugo Carotte et les bulles géantes, une animation artistique interactive – 18 & 19 septembre de 15h à 17h – Rue de la République : entrez dans le monde magique des bulles géantes ! Ces bulles surdimensionnées sont créées par les participants Animation caricaturiste “Croque en bulles” – 18 & 19 septembre de 15h à 17h – Grand Rue : il crayonne, il trace, il colorise ! Instants de bonheur d’humour en perspective Spectacles / Concerts Concert musette avec Guy Lacroux le 18 septembre – 18h30 – parvis de la mairie Spectacles “Feueuries à la nuit tombée” le 18 septembre – 20h30 -Grand Rue

Représentation de l’artiste Caroline Jourdain Concert du Réveil Gruissanais le 19 septembre – 11h30 – parvis de la mairie Spectacle “du Fil….à la Corde” Compagnie Les vents du cirque le 19 septembre à 15h – Place Gibert

Un numéro qui mêle équilibre et jonglerie, monocycle sur corde souple, Léonard nous épate et nous amuse ! Spectacle “Desboules et Desballes” Compagnie les vents du cirque le 19 septembre – 16h30 – Place Gibert

Venez voir et écouter l’improbable alliance des cercles, celui des boules, des balles et des notes. Concert Ensemble Soli Nitorem le 19 septembre – 18h – Eglise Notre Dame de l’Assomption : musique vocale du Moyen-Âge (participation libre) dernière mise à jour : 2021-09-10 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan

