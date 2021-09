Chamigny Chamigny Chamigny, Seine-et-Marne Journées du Patrimoine 2021 – Pose de la plaque “Monument Historique” sur le parvis de l’église Chamigny Chamigny Catégories d’évènement: Chamigny

Seine-et-Marne

Journées du Patrimoine 2021 – Pose de la plaque “Monument Historique” sur le parvis de l’église Chamigny, 18 septembre 2021, Chamigny. Journées du Patrimoine 2021 – Pose de la plaque “Monument Historique” sur le parvis de l’église 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18

Chamigny Seine-et-Marne Chamigny C’est l’inauguration ! contact@cpb-tourisme.fr +33 1 60 22 05 46 dernière mise à jour : 2021-09-07 par Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie

Détails Catégories d’évènement: Chamigny, Seine-et-Marne Autres Lieu Chamigny Adresse Ville Chamigny lieuville 48.97348#3.14956