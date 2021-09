Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – POÉSIE, CHANTS ET MUSIQUES DE LA GRÈCE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – POÉSIE, CHANTS ET MUSIQUES DE LA GRÈCE Carcassonne, 18 septembre 2021, Carcassonne. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – POÉSIE, CHANTS ET MUSIQUES DE LA GRÈCE 2021-09-18 15:30:00 – 2021-09-18

Carcassonne Aude Récital de Kalliroï Raouzeou, puis de Katerina Fotinaki. Coordination des récitals : Michel Volkovitch, avec la complicité de René Piniès. En partenariat avec “Le Miel des anges”, maison d’édition spécialisée dans les auteurs grecs contemporains. Entrée libre sous réserve de places disponibles, donc réservation indispensable (par mail). Pass sanitaire obligatoire. centrejoebousquet@wanadoo.fr +33 4 68 72 50 83 dernière mise à jour : 2021-09-06 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.21643#2.35444