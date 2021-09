Duilhac-sous-Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude, Duilhac-sous-Peyrepertuse JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – PEYREPERTUSE Duilhac-sous-Peyrepertuse Duilhac-sous-Peyrepertuse Catégories d’évènement: Aude

Duilhac-sous-Peyrepertuse

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – PEYREPERTUSE 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Duilhac-sous-Peyrepertuse Aude Duilhac-sous-Peyrepertuse Dans un site où la nature est encore à l’état brut, il arrive que de loin, on ne distingue pas la forteresse de Peyrepertuse tant elle fait corps avec la crête rocheuse. Elle se déploie sur 300 m en forme de gigantesque navire.

Occupé dès l’époque romaine, la première mention du château date de 1050. C’est en 1240 que le Roi de France Louis IX en prend réellement possession suite à la soumission du Seigneur des lieux, Guillaume de Peyrepertuse.

Il fait très vite entreprendre des travaux de fortifications qui font d’un modeste château seigneurial, une impressionnante forteresse royale. Le chantier de Peyrepertuse est l’un des plus importants de son temps. Réputé imprenable, ce château majestueux est l’un des plus beaux exemples d’architecture militaire du midi médiéval. Citadelle du vertige par excellence, jamais assiégée, Peyrepertuse est aussi étendue que la Cité de Carcassonne.

Pendant les JEP, venez (re-)découvrir ce patrimoine audois exceptionnel ! Tout le week-end, de 9h à 19h, vous pourrez accéder au château avec une entrée à tarif « spécial JEP » : PAYANT à partir de 13 ans au tarif unique de 4€ (au lieu de 7€) et GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans (au lieu de 4€). info@peyrepertuse.com +33 4 30 37 00 77 dernière mise à jour : 2021-09-06 par A.D.T. de l’Aude / OTI Corbières Roussillon Tourisme

