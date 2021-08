Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : PEINTURE EN LIVE/BEERPAINTING SOUS LES HALLES Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Clisson Loire-Atlantique ALEXANDRE CAILLAREC, 28 ans, CHAURAY NICOLAS THOLLOT-ARSAC, 27 ans, SOUSTONS ​Nous sommes tous deux issus de l'ENSAAMA OLIVIER DE SERRES (École Nationale supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art) où nous avons obtenu un diplôme de fresque . Nous avons tout d'abord travaillé ensemble sur de nombeux projets de scénographie essentiellement à Paris puis nous avons décidé de nous consacrer entièrement à la peinture . ​ Nous avons eu l'idée de peindre avec des bières il y a 5 ans , en voyant tout simplement des bouteilles vides à coté de pots de peinture qui trainaient sur le sol . Nous avons tout de suite essayé de tremper une bouteille dans la peinture et de réaliser des empreintes avec : le BEERPAINTING était né . Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2021, venez découvrir la Peinture en Live/Beerpainting par NAART (Le Beerpainting est l'art de peindre avec une bouteille de bière comme unique pinceau). Samedi après-midi sous les halles

