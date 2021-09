Castelnaudary Castelnaudary Aude, Castelnaudary JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – NOTRE DAME DE PITIÉ Castelnaudary Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Castelnaudary

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – NOTRE DAME DE PITIÉ Castelnaudary, 18 septembre 2021, Castelnaudary. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – NOTRE DAME DE PITIÉ 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Castelnaudary Aude Castelnaudary Édifiée à l’extérieur des remparts de la ville au XVIe siècle, elle est décorée avec dix panneaux sur la Semaine Sainte du XVIIIe siècle retraçant la Passion du Christ, de l’Entrée de Jésus à Jérusalem jusqu’au crucifiement. Ces œuvres réalisées par trois maîtres différents sont d’une qualité exceptionnelle.

Au cours de la Révolution Française, pour éviter la vente de la chapelle en bien national, une trentaine d’habitants du quartier Saint Antoine en fit l’acquisition. En 1972, la municipalité achète la chapelle pour un franc symbolique. La chapelle Notre Dame de Pitié fut rendue au culte en 1681. Visite libre. accueil@castelnaudary-tourisme.com +33 4 68 23 05 73 https://www.castelnaudary-tourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par A.D.T. de l’Aude / OTI Castelnaudary Lauragais Audois AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

Détails Catégories d’évènement: Aude, Castelnaudary Autres Lieu Castelnaudary Adresse Ville Castelnaudary lieuville 43.31595#1.9599