Limoux Limoux Aude, Limoux JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE PETIET Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE PETIET Limoux, 18 septembre 2021, Limoux. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE PETIET 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Limoux Aude Limoux • Samedi 18 septembre

• 10 h : Rencontre avec Elisabeth Brenas Pech de L’atelier du vitrail de Carcassonne

• 16h30 : visite accompagnée d patrimoine limouxin, sur inscription rdv au Musée Petiet puis visite du patrimoine limouxin en compagnie de Charles Peytavie • Dimanche 19 Septembre

• 11 h et 16 h 30 : performance chorégraphique et musicale avec Isabelle Leroy, chorégraphe et interprète et Adrien Decharne, musicien dans le cadre du projet « Or », résidence d’artiste au musée Petiet. • Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre :

• Le musée Petiet est ouvert gratuitement de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. la présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire. +33 9 63 68 34 54 https://www.limoux.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin

Détails Catégories d’évènement: Aude, Limoux Autres Lieu Limoux Adresse Ville Limoux lieuville 43.05432#2.2132