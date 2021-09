Limoux Limoux Aude, Limoux JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DU PIANO Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DU PIANO Limoux, 18 septembre 2021, Limoux. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DU PIANO 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 18:30:00

Limoux Aude Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre :

Le musée du Piano est ouvert gratuitement de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30

Samedi 18 Septembre à 21 h -Concert de l’ensemble vocal Fleur d’Espine dernière mise à jour : 2021-09-13 par

