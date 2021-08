Saissac Saissac Aude, Saissac JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS Saissac Saissac Catégories d’évènement: Aude

Saissac

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS Saissac, 18 septembre 2021, Saissac. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DES VIEUX MÉTIERS 2021-09-18 – 2021-09-18

Saissac Aude Saissac Ouverture exceptionnelle du musée des vieux métiers avec le concours du Comptoir des Coccinelles. chateausaissac@orange.fr +33 4 68 24 46 01 dernière mise à jour : 2021-08-23 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saissac Autres Lieu Saissac Adresse Ville Saissac lieuville 43.35983#2.17009