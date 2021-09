Espéraza Espéraza Aude, Espéraza JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DE LA CHAPELLERIE Espéraza Espéraza Catégories d’évènement: Aude

Espéraza

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DE LA CHAPELLERIE Espéraza, 18 septembre 2021, Espéraza. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – MUSÉE DE LA CHAPELLERIE 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-19 12:30:00

Espéraza Aude Espéraza Musée gratuit tout le weekend. Des visites commentées vous sont proposées tout le weekend, plusieurs départs à partir de 13h30. +33 4 68 74 00 75 http://www.musee-chapellerie.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par A.D.T. de l’Aude / OTI Pyrénées Audoises

Détails Catégories d’évènement: Aude, Espéraza Autres Lieu Espéraza Adresse Ville Espéraza lieuville 42.93556#2.21768