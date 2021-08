Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : LES VISITES GUIDEES DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 : LES VISITES GUIDEES DE CLISSON 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-19 16:30:00 Place du Minage Office de Tourisme du Vignoble de Nantes

Clisson Loire-Atlantique Lors des Journées du Patrimoine 2021, découverte historique de la ville de Clisson et de ses monuments, son architecture rappelant le style italien avec ses nombreuses briquettes et ses toits à faible pente de tuiles romaine. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, samedi à 15h : Visite guidée de Clisson et son patrimoine italien. Dimanche : 15h. Visite guidée de Clisson. Lors des Journées du Patrimoine 2021, découverte historique de la ville de Clisson et de ses monuments, son architecture rappelant le style italien avec ses nombreuses briquettes et ses toits à faible pente de tuiles romaine. dernière mise à jour : 2021-08-07 par

Lieu Clisson Adresse Place du Minage Office de Tourisme du Vignoble de Nantes Ville Clisson