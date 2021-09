Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – JARDIN DU CALVAIRE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – JARDIN DU CALVAIRE Carcassonne, 18 septembre 2021, Carcassonne. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – JARDIN DU CALVAIRE 2021-09-18 – 2021-09-19

Carcassonne Aude C’est en 1825 que se constitue une société du Calvaire, dont le directeur est le chanoine Cazaintre (sa tombe se trouve dans le jardin), vicaire général, dans le but d’ériger une chapelle particulière. L’association décide de réaliser la même année un calvaire sur le bastion « des Moulins», à l’angle sud-ouest de la Bastide. Jardin en forme d’escargot bordé de murets, de massifs de buis, de vieux cyprès, d’oliviers et de laurines embaumantes. Petit havre de paix situé proche de la cathédrale Saint-Michel. Visites guidées toutes les heures 10h/11h/12h – 14h/15h/16h17h sur réservation.

Durée de la visite une heure. accueil@carcassonne-tourisme.com +33 4 68 10 24 30 dernière mise à jour : 2021-09-03 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme

