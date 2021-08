Limoux Limoux Aude, Limoux JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – INSTITUT DES ARTS DU MASQUE Limoux Limoux Catégories d’évènement: Aude

Limoux Aude Limoux Expositions :

Les Marionnettes Indonésiennes, Les Marionnettes de l’Exil , hommage à Stefan Herzka du Musée Herzka -Nil , masques de danse de Java.

Le carnaval de Limoux – Les Meuniers, les bandes du samedi et du dimanche, les Goudils, collection Emil Taillefer, film de Jaques Bouchez « La journée de toutes les bandes »

La Maison du sourd – spectacle de la Cie l’Arche de Noé d’après l’ouvre de Goya , préfiguration de l’exposition automne hiver 21/22 et des ateliers autour de « El Entierro de la Sardina » célèbre toile de Goya qui célèbre le dernier jour de carnaval.

