Clisson Clisson Clisson, Loire-Atlantique JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 :EXPOSITION “CLISSON VILLE FORTIFIEE” A L’ESPACE ST JACQUES Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 :EXPOSITION “CLISSON VILLE FORTIFIEE” A L’ESPACE ST JACQUES Clisson, 18 septembre 2021, Clisson. JOURNEES DU PATRIMOINE 2021 :EXPOSITION “CLISSON VILLE FORTIFIEE” A L’ESPACE ST JACQUES 2021-09-18 – 2021-09-19

Clisson Loire-Atlantique Reconstitution des anciennes fortifications de la ville de Clisson et film en 3 D. Exposition réalisée par l’association Histoire et Patrimoine de Clisson Exposition « Clisson ville fortifiée » par l’association Clisson Histoire et Patrimoine. Sam. et dim. 10h à 19h. Concert de l’Orchestre AOCV. Dim. 15h +33 2 40 54 02 95 https://www.clissonhistoireetpatrimoine.fr/ Reconstitution des anciennes fortifications de la ville de Clisson et film en 3 D. Exposition réalisée par l’association Histoire et Patrimoine de Clisson dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville 47.0886#-1.284