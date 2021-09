JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – ÉGLISE NOTRE-DAME DE PUICHÉRIC Puichéric, 18 septembre 2021, Puichéric.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – ÉGLISE NOTRE-DAME DE PUICHÉRIC 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:30:00

Puichéric Aude Puichéric

Ses chapelles, ses statues, ses fresques, son histoire

L’église Notre-Dame est un édifice religieux datant de près de 800 ans. Elle est accolée au château. Elle surplombe Puichéric, village pittoresque du Minervois. Depuis de nombreuses années, une association, “Les Amis du Clocher”, a été fondée et ses adhérents oeuvrent pour faire connaitre cet édifice religieux et pour la restaurer et l’embellir. Pour ces Journées du patrimoine, les membres de l’association vous accueilleront dans cette église pour vous la faire découvrir.

L’église Notre-Dame de Puichéric est inscrite et classée au titre des Monuments historiques depuis 1972. Cet édifice religieux date pour sa partie la plus ancienne du XIIe siècle. L’église renferme entre autre trésor plusieurs statues et une fresque datant pour sa partie la plus ancienne du XIIIe siècle. Cette fresque a été elle-même classée Monuments historiques en 1981.

+33 6 10 76 46 24

dernière mise à jour : 2021-09-06 par