Montmaur

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – ÉGLISE DE MONTMAUR 2021-09-18 – 2021-09-19

Montmaur Aude Montmaur A l’occasion des Journées du Patrimoine, n’hésitez pas à (re)découvrir ce magnifique édifice. Visite libre de l’Eglise de 10h00 à 18h00.

Visite guidée à 14h00 les 18 et 19/09. L’édification de l’église primitive se situe entre le XIIème et le XIIIème siècle.

Elle dépendait du Chapitre de Saint-Etienne. Mais il faut savoir que le Prince Noir (fils du roi d’Angleterre) ayant envahi la région durant le guerre de cent ans, la détruisit en partie vers les années 1350.

Lors de sa construction, on adopta un plan envoyé par le pape d’Avignon qui était dressé sur le modèle de l’église de la dite ville, c’est à dire style gothique surbaissé, nef unique, chapelles latérales; Quant au clocher il consistait en un mur s’élevant au-dessus de la porte d’entrée qui se trouvait côté ouest et muni de trous en forme de fenêtres ou ogives pour loger les cloches. +33 4 68 60 00 74 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

