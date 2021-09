Caunes-Minervois Caunes-Minervois Aude, Caunes-Minervois JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DIALOGUES D’ARCHITECTURE Caunes-Minervois Caunes-Minervois Catégories d’évènement: Aude

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DIALOGUES D’ARCHITECTURE Caunes-Minervois, 18 septembre 2021, Caunes-Minervois. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DIALOGUES D’ARCHITECTURE 2021-09-18 – 2021-09-18

Caunes-Minervois Aude Caunes-Minervois Balade commentée dans les vieilles rues du village, sur le thème “Le village de Caunes et son marbre : dialogues d’architecture”, datation et analyse du bâti des maisons.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Départ du parking de l’Europe (devant l’école).

+33 4 68 76 34 74 https://www.lesmarbrieresdecaunes.fr/

