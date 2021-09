Carcassonne Carcassonne Aude, Carcassonne JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE Carcassonne Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE Carcassonne, 18 septembre 2021, Carcassonne. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – DÉCOUVERTE DE L’ORGUE 2021-09-18 – 2021-09-18

Carcassonne Aude Dans le cadre des Journées du Patrimoine, présentation-découverte de l’orgue par Henri Ormières, organiste titulaire. orgues.carcassonne@wanadoo.fr dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Carcassonne Adresse Ville Carcassonne lieuville 43.21472#2.35029