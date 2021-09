Saissac Saissac Aude, Saissac JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac Saissac Catégories d’évènement: Aude

Saissac

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHÂTEAU DE SAISSAC Saissac, 18 septembre 2021, Saissac. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHÂTEAU DE SAISSAC 2021-09-18 – 2021-09-19

Saissac Aude Saissac Visite du château gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre (dernières entrées à 17h30). Surplombant la plaine du Lauragais et un des plus beaux points de vue sur la chaîne des Pyrénées, le château de Saissac étage ses trois terrasses sur un éperon rocheux en contrebas de l’actuel village construit en hémicycle à l’aplomb du ravin.

Sur plus de 100 mètres de long, vous apercevrez un grand corps de logis restauré qui abrite deux salles d’exposition sur le thème du Trésor monétaire découvert en 1979. Du plus petit au plus grand, la visite du château de Saissac enchantera tous les publics. chateausaissac@orange.fr +33 4 68 24 46 01 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saissac Autres Lieu Saissac Adresse Ville Saissac lieuville 43.35812#2.16801