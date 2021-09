Pennautier Pennautier Aude, Pennautier JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHÂTEAU DE PENNAUTIER Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Pennautier Aude Pennautier EUR 5 Le Château de Pennautier, “Petit Versailles du Sud”, vous accueille pour les journées du patrimoine.

Plusieurs créneaux de visite sont prévus tout au long de ces deux jours.

Voyagez à travers le temps, à la découverte du château classé Monument Historique et qui est rentré dans son 4ème centenaire.

Visitez la Chambre du Roi Louis XIII, découvrez les tapisseries, porcelaines et œuvres d’art.

Promenez-vous dans le parc, dessiné par le paysagiste de Versailles, et classé Jardin Remarquable. Les billets pourront être pris sur place ou sur la billetterie en ligne

Tarif réduit: 5€/personne. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Le port du masque est obligatoire. Les visiteurs devront se munir de leur propre masque. +33 4 68 72 76 96 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

