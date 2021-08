Quillan Quillan Aude, Quillan JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHAPELLE SAINT-ANTOINE À BRENAC Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

Quillan

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHAPELLE SAINT-ANTOINE À BRENAC Quillan, 18 septembre 2021, Quillan. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – CHAPELLE SAINT-ANTOINE À BRENAC 2021-09-18 – 2021-09-18

Quillan Aude Quillan Pour les Journées du Patrimoine Brenac mettra en honneur La Chapelle St Antoine du Désert qui fête cette année les 400 ans de sa construction. À cette occasion, le samedi il y aura 2 visites guidées à 10h et à 11h, suivies d’un apéritif convivial organisé par l’association Saint-Julien-Sainte-Basilisse. Visites libres le samedi après-midi et le dimanche. +33 6 08 88 78 71 dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Quillan Autres Lieu Quillan Adresse Ville Quillan lieuville 42.89147#2.15378