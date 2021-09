Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Journées du Patrimoine 2021 : Boules plombées Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Journées du Patrimoine 2021 : Boules plombées Plougasnou, 18 septembre 2021, Plougasnou. Journées du Patrimoine 2021 : Boules plombées 2021-09-18 – 2021-09-18 Maison de la boule plombée 5, impasse pierre de Coubertin

Gratuit Samedi 18 septembre : concours de boules dès 9h30, le public pourra découvrir le jeu traditionnel de la boule plombée du Pays de Morlaix, dans les locaux de Ti Boulou Breizh, la maison de la boule plombée. Les joueurs participant au concours viendront de toutes les amicales du Pays de Morlaix pratiquant ce jeu typiquement breton. Dimanche 19 septembre : portes ouvertes au même lieu de 10h à 18h, les visiteurs recevront toutes les informations concernant la pratique du jeu et pourront lancer les boules pour mieux comprendre les particularités étonnantes du jeu. Maison de la boule plombée – 5, impasse Pierre de Coubertin amicale.plougasnou@federation-boule-plombee.fr +33 6 95 70 42 66 http://www.federation-boule-plombee.fr/ L’Amicale plouganiste des boules plombées organise pour les journées du patrimoine 2021 : Sam 18 : concours de boules dès 9h30.

