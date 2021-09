Caux-et-Sauzens Caux-et-Sauzens Aude, Caux-et-Sauzens JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – BALADE HISTORIQUE À CAUX-ET-SAUZENS Caux-et-Sauzens Caux-et-Sauzens Catégories d’évènement: Aude

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – BALADE HISTORIQUE À CAUX-ET-SAUZENS 2021-09-18 – 2021-09-18

Caux-et-Sauzens Aude Caux-et-Sauzens

Caux-et-Sauzens Aude Caux-et-Sauzens Balade historique en compagnie de Jean-Marc Azorin, historien local, pour évoquer la peste de 1631, celle de 1720, le choléra de 1854.

Sortons les cartes et les archives, retrouvons les lieux de l’histoire. Traversons le vieux village, marchons sur les anciens chemins, allons au Canal.

Départ devant la mairie. Promenade facile, guidée et commentée, d’environ 3 heures. Participation libre.

En cas d’intempérie, rendez-vous le dimanche 19 septembre, même lieu, même heure. +33 4 68 71 02 02 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

