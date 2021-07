Journées du Patrimoine 2021 au Parc Asnapio. Parc Asnapio, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Journées du Patrimoine 2021 au Parc Asnapio.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Asnapio

Les Vikings sont de retour à Asnapio pour cette nouvelle édition des Journées du Patrimoine. Grands marins et guerriers redoutables, mais aussi commerçants avisés, les Vikings ont une place très importante dans l’Histoire de l’Europe. L’association d’archéologie vivante « La Compagnie du Nord » présentera leurs techniques de charpenterie de marine et les outils de l’époque, ainsi que les grands types de navires vikings grâce à des maquettes. Au travers de démonstrations de combat ( chaque jour à 15h et 17h), nous parlerons également des armes et des équipements militaires de ces valeureux guerriers. Ateliers « Deviens un guerrier viking » pour les plus de 7 ans chaque jour à 15h30 et 17h30. De nombreux autres ateliers seront proposés en accès libre toute l’après-midi: création d’un marteau de Thor en argile et d’amulettes en métal repoussé, contes autour des dieux nordiques, atelier sur les migrations vikings à travers le temps, reconstitution d’une pierre runique…

Entrée gratuite.

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00