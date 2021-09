Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Aude, Brousses-et-Villaret JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – AU FIL DE L’EAU Brousses-et-Villaret Brousses-et-Villaret Catégories d’évènement: Aude

Brousses-et-Villaret

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – AU FIL DE L'EAU 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00

Brousses-et-Villaret Aude Brousses-et-Villaret Au bord de la rivière la Dure, découvrez le “Sentier au fil de l’eau”: visite commentée des machines et maquettes ( moulin foulon, martinet, moulin à huile, bélier hydraulique ). moulin.a.papier@orange.fr +33 4 68 26 67 43 dernière mise à jour : 2021-09-13 par A.D.T. de l’Aude / OTI Montagne Noire AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDEAGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE

