A l’occasion des journées du Patrimoine, une visite des appartements privés par le propriétaire sera proposé, des séances de geocaching dans le parc, l’exposition [l’âge des arbres](https://linktr.ee/lagedesarbres) et notre salon de thé ouvert toute la journée. [Château de Parentignat (documentaire par Anticstore)](https://youtu.be/PG8fSGy6ugI) [Plus d’informations & réservations](https://www.parentignat.com/infos-pratiques-chateau-en-auvergne/)

6€ au lieu de 10€ & gratuit pour les étudiants et – de 18a – Visite libre du parc gratuite

visite guidées & libre, parc, geocaching, visite des appartements privés Château de Parentignat 7, place du château, 63500, Parentignat Parentignat Puy-de-Dôme

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

