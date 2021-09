Saint-Martin-le-Vieil Saint-Martin-le-Vieil Aude, Saint-Martin-le-Vieil JOURNÉES DU PATRIMOINE 2021 – ABBAYE DE VILLELOGUE Saint-Martin-le-Vieil Saint-Martin-le-Vieil Catégories d’évènement: Aude

Saint-Martin-le-Vieil Aude Saint-Martin-le-Vieil EUR 6 6 Discrètement installée au fond d’une vallée verdoyante, au pied de la Montagne Noire et au bord de la rivière de la Vernassonne, Sainte-Marie de Villelongue apparaît comme un exemple typique d’abbaye cistercienne.

À l’intérieur pourtant, loin de l’austérité de cet ordre, la fantaisie domine… Offrez-vous une escapade onirique dans ce lieu où la poésie domine… +33 4 68 24 90 38 dernière mise à jour : 2021-08-31 par

