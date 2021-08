Guérigny Guérigny Guérigny, Nièvre Journées du patrimoine 2021 à Guérigny (58130) Guérigny Guérigny Catégories d’évènement: Guérigny

Nièvre

Journées du patrimoine 2021 à Guérigny (58130) Guérigny, 18 septembre 2021, Guérigny. Journées du patrimoine 2021 à Guérigny (58130) 2021-09-18 – 2021-09-19

Guérigny Nièvre Guérigny * Visite guidée du Château et du Parc de la Chaussade ainsi que des anciennes Forges royales

* Venez découvrir à Guérigny et Poiseux la 1ère Futaie Notre-Dame en France

Gratuit

Réservations :

site internet : www.chateaudelachaussade.fr

Mairie : 06 86 90 78 50 LES AMIS DU VIEUX GUERIGNY

* Visite du site des Forges royales, du musée, de l’exposition consacrée au chemin de fer samedi 18 et dimanche 19 septembre de 14h à 18h.

