Découvertes des Rives de Loire à Basse Goulaine

A travers une randonnée d’environ 7,5 km, découvrez ou redécouvrez la Loire. Benoit Teillet, animateur à la Maison Bleue (Syndicat Mixte Loire et Goulaine) vous contera la richesse de ce milieu naturel d’exception. Durée : 2h30. Journées du Patrimoine à Basse Goulaine découverte des rives de Loire le dimanche 19 septembre à 9h30 Découvertes des Rives de Loire à Basse Goulaine///

