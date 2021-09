Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Manche, Saint-Pierre-Église Journées du Partimoine : Exposition “Dialogue avec les pierres” Saint-Pierre-Église Saint-Pierre-Église Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pierre-Église

Journées du Partimoine : Exposition “Dialogue avec les pierres” Saint-Pierre-Église, 18 septembre 2021, Saint-Pierre-Église. Journées du Partimoine : Exposition “Dialogue avec les pierres” 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-19 19:00:00

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église Mona expose ses dessins aux encres monochromes dans le salle Le Goubey (Hôtel de ville). Mona expose ses dessins aux encres monochromes dans le salle Le Goubey (Hôtel de ville). +33 6 72 33 87 25 Mona expose ses dessins aux encres monochromes dans le salle Le Goubey (Hôtel de ville). dernière mise à jour : 2021-09-11 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pierre-Église Autres Lieu Saint-Pierre-Église Adresse Ville Saint-Pierre-Église lieuville 49.66836#-1.40466