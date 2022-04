Journées du partimoine au château, 17 septembre 2022, .

Journées du partimoine au château

2022-09-17 – 2022-09-18

Journées Euripéennes du Partimoine . Visites guidéestoutes les heures. Buvette et animations de l’association des Amis du château. En plus, le dimanche, nombreuses animations sur le thème de la nature et du patrimoine. Restauration sur place.

Journées Euripéennes du Partimoine . Visites guidéestoutes les heures. Buvette et animations de l’association des Amis du château. En plus, le dimanche, nombreuses animations sur le thème de la nature et du patrimoine. Restauration sur place.

Journées Euripéennes du Partimoine . Visites guidéestoutes les heures. Buvette et animations de l’association des Amis du château. En plus, le dimanche, nombreuses animations sur le thème de la nature et du patrimoine. Restauration sur place.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par