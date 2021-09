Journées du Matrimoine | Visites, expositions, concerts, ateliers… L’ ARA Autour des Rythmes Actuels, 18 septembre 2021, Roubaix.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’ ARA Autour des Rythmes Actuels

### Architecture patrimoniale & matrimoine musical du futur ! À l’ARA, il y a un ancien boudoir, les cellules d’un ancien commissariat, des salles de cours de musique… et bien d’autres trésors historiques ! Nous vous proposons de visiter l’ARA lors du week-end des Journées du Matrimoine et de profiter de surprises musicales qui mettront à l’honneur les talents féminins ! Immergez-vous dans l’histoire du bâtiment (et son présent !) en piochant dans les activités qui vous tentent le plus parmi le riche programme de ces Journées du Matrimoine (car il est grand temps de donner aux femmes la place qu’elles méritent dans l’histoire). Au programme : Visites libres ou guidées, expositions de photographies, ateliers de broderie et de percussions brésiliennes, projection de film, conférence et présentation d’une étude sur les parcours féminins dans les musiques actuelles, concert du groupe Orange Dream, et même une Escape Game ! Pour découvrir le détail de cette programmation très dense et variée, et réserver pour participer aux ateliers, une seule adresse : [[https://www.ara-asso.fr/Journees-du-Matrimoine-Visites-expositions-concerts-ateliers.html](https://www.ara-asso.fr/Journees-du-Matrimoine-Visites-expositions-concerts-ateliers.html)](https://www.ara-asso.fr/Journees-du-Matrimoine-Visites-expositions-concerts-ateliers.html) ■ Événement est gratuit et ouvert à tou·te·s. ■ La présentation d’un passe sanitaire valide sera obligatoire pour l’ensemble des activités !

Entrée libre, certaines activités nécessite une inscription au 03 20 28 06 50

L’ ARA Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies, Roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00