Journées du Matrimoine = Matrimoine + Patrimoine notre héritage culturel commun Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc, 18 septembre 2021, Saint-Brieuc.

Journées du Matrimoine = Matrimoine + Patrimoine notre héritage culturel commun

Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc, le samedi 18 septembre à 14:00

**Pour les Journées du Matrimoine, le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc se joint à l’association HF Bretagne** et propose une programmation singulière interrogeant la place des femmes dans les arts. HF Bretagne est une association qui agit pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture. Créée en 2013, elle a vocation à repérer les inégalités, proposer des outils pour les combattre et encourager des mesures politiques concrètes. Elle appartient à la Fédération inter-régionale du Mouvement HF. Depuis plusieurs années, les collectifs régionaux organisent des Journées du Matrimoine sur leur territoire. **Laboratoire de la contre-performance, IMAVI** Dans l’espace du musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc, le Laboratoire de la contre-performance (collectif d’artistes et chercheur.es) convie à une visite en actes de certaines œuvres de la collection. Avec L’IMAVI (Interface Mobile d’Auscultation Virtuelle des Images), les représentations du féminin pourraient bien apparaître sous un nouveau jour. **Conférence, ” Que faire du féminin dans l’art ? “** **Anne Creissels** L’art est-il un espace neutre, déconnecté de la vie, des questions sociétales et des enjeux de pouvoir ? Qui fait l’art, qui le reçoit et qui en fait l’histoire ? Quels mythes et quelles idéologies soutiennent la création ? Le génie créateur peut-il se décliner au féminin ? Ces questions suggèrent autant les écueils que les possibilités d’émancipation liées au fait d’incarner l’altérité dans l’art. Agrégée d’arts plastiques et docteure de l’EHESS en histoire et théorie des arts, Anne Creissels est enseignante à l’Université Paris 8 et artiste dans le champ de la performance. Elle a écrit deux essais sur l’art parus aux éditions du Félin : _”Prêter son corps au mythe”_ : le féminin et l’art contemporain en 2009 et _”Le geste emprunté”_ en 2019. **Dans le cadre de ces Journées du Matrimoine, à partir de14h, une présentation informelle du groupe “Posture(s)de femme(s)”** **sera proposée aux publics.** Il s’agit d’un collectif soutenu par le musée, dont la vocation est d’exister en tant que groupe et de créer une salle du musée qui en reflète les échanges. **- 15h : Laboratoire de la contre-performance, IMAVI, performance, environ 35 mn dans les galeries permanentes du musée.** **- 16h30 : Anne Creissels, “Que faire du féminin dans l’art ?”, conférence environ 1h30 à l’étage du pavillon des expositions temporaires.** [**[https://hfbretagne.com/](https://hfbretagne.com/)**](https://hfbretagne.com/) [**[https://www.saint-brieuc.fr/](https://www.saint-brieuc.fr/)**](https://www.saint-brieuc.fr/)

Pass sanitaire requis / Sans réservation

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc se joint à l’association Hommes/Femmes Bretagne pour une programmation singulière interrogeant La place des Femmes dans les Arts.

Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc Cour Francis Renaud Rue des Lycéens Martyrs, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00