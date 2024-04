Journées du Matrimoine / Journées européennes du Patrimoine au Musée de Vire Normandie Square Chanoine-Jean-Héroult Vire Normandie, samedi 21 septembre 2024.

Tout le week-end, visite gratuite du musée de Vire et de son exposition temporaire « Magie noire, magie blanche. »

Lectures théâtralisées le samedi à 11h, autour du spectacle Sorcières le mal a dit. Intervenantes Sonia Bonny et Lola Roy, comédiennes permanentes du Préau.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 10:00:00

fin : 2024-09-21 12:30:00

Square Chanoine-Jean-Héroult Musée

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie accueilmusee@virenormandie.fr

