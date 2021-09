Journées du Matrimoine – Elena Ceausescu – Carnets Secrets/seule en scène Théâtre de la Girandole, 23 septembre 2021, Montreuil.

Journées du Matrimoine – Elena Ceausescu – Carnets Secrets/seule en scène

Théâtre de la Girandole, le jeudi 23 septembre à 20:30

L’insondable folie d’une dictatrice au pouvoir Reprise « Qui suis-je ? Fille de ferme ? Femme de ménage ? Mère du peuple ? Triomphante étoile polaire du marxisme ? C’est fou ce qu’on change ! Quand j’étais ouvrière je refusais de me laver pour ne pas imiter les bourgeois. Maintenant je prends des bains moussants tous les mardis. » Patrick Rambaud et Francis Szpiner, « Elena Ceausescu Carnets Secrets » Flammarion 1990 Elena Ceausescu, devant son miroir, dos au public se prépare, se maquille. Elle parle, ou plutôt se parle pour se convaincre ou pour s’encourager. À travers cette transformation, nous découvrons les deux visages de cette femme : le reflet dans le miroir est le visage d’une femme ordinaire, tellement imbue d’elle-même que tout autre vérité que la sienne n’existe pas. Celui que l’on devine de profil est le visage du personnage Elena. Dans son monde, l’autre n’existe pas. Il n’est qu’un simple instrument, un outil, ce qui donne prise à toute sorte de délires. Elena, comme son mari, agit d’une façon plus compliquée qu’un simple escroc qui dépouille son propre peuple de ses biens : elle agit dans la sincérité de ses croyances et dans le cadre de son idéologie politique. Le raisonne- ment devient alors pure folie. Et je crois que cette idéologie, poussée à l’extrême et développée pour l’homme le dépasse toujours. C’est de là, à mon sens, que naît l’énorme monstruosité. À la fin de la pièce, Elena maquillée/déguisée se découvre au public. La superposition de ses deux visages se réalise et la reine de « l’insondable connerie » s’incarne devant nous. Charles Lee Spectacle financé par la Région Île-de-France

PRIX LIBRE / CB ou espèces

L’insondable folie d’une dictatrice au pouvoir.

Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard vaillant, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T20:30:00 2021-09-23T21:30:00