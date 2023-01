Journées du Livre d’Occasion de Senlis Senlis, 9 mars 2023, Senlis .

Journées du Livre d’Occasion de Senlis

4 TER Avenue de Creil Senlis Oise

2023-03-09 10:00:00 – 2023-03-12 18:00:00

Senlis

Oise

Vente de livres d’occasion par l’association « Les Amis de la Bibliothèque de Senlis » et d’affiches de cinéma par l’association du Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis. Livres de tous les thèmes, romans, policiers, jardin, cuisine, BD adulte et jeune, rayon Jeunesse, Beaux livres, Art, histoire, tourisme, religion, poche, etc….en bel état à tout petit prix. Plus de 50 000 documents présentés dans une belle salle de 300 m2 accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vente également de DVD et vinyles.

Vente de livres d’occasion par l’association « Les Amis de la Bibliothèque de Senlis » et d’affiches de cinéma par l’association du Cinéma Jeanne d’Arc de Senlis. Livres de tous les thèmes, romans, policiers, jardin, cuisine, BD adulte et jeune, rayon Jeunesse, Beaux livres, Art, histoire, tourisme, religion, poche, etc….en bel état à tout petit prix. Plus de 50 000 documents présentés dans une belle salle de 300 m2 accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vente également de DVD et vinyles.

lainep2006@yahoo.fr +33 6 67 53 03 90

ABS LAINE

Senlis

dernière mise à jour : 2023-01-16 par