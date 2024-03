Journées du Japon « Van Gogh et le Japon » Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille, vendredi 12 avril 2024.

Les journées du Japon à Fontvieille reviennent les 12, 13 et 14 avril! Avec cette année sur la thématique « Van Gogh et le Japon »

Programme des journées du Japon à Fontvieille



Samedi 13 Avril:

Eden Cinéma

10h30 Conférence « Léon Duruy, celui qui fit connaître le Japon en France au XIXe siècle » de Sandrine Chabre

18h Conférence « Ce que Van Gogh doit au Japon » Margaux Bonopera de la Fondation Van Gogh



Salle Polyvalente

10h Atelier Reliure Association « Bienvenue au Japon » 10€ sur inscription 06 07 40 97 36

11h Master Class « Pâtisserie Japonaise » à 4 mains avec Hervé Cuisine et Miasuki Yamamoto Gratuit sur inscription 06 70 17 59 54

14h Atelier encre de Chine Association « Bienvenue au Japon » 10€ sur inscription 06 07 40 97 36



Dimanche 14 Avril:

Salle Polyvalente

10h Cérémonie du Thé avec Keiko Van Rij Gratuit sur inscription 06 07 40 97 36

15h Master Class culinaire avec Kokei Ohata Gratuit sur inscription 06 70 17 59 54



Et tout le week-end:



Hôtel de Ville

Exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Estampes, cerfs volants, éventails, poupées de Kokheshi, masques, poteries… prêtés par le Consulat du Japon à Marseille. Estampes prêtées par la Fondation Van Gogh. Dessins de Stéphanie Jabir sur papier Japonais



Salle Polyvalente

Exposition de 10h à 18h

Tableaux de J. Descordes et L. Darnand.

Photos et recherches de R. Martinez « Van Gogh et le Japon »

16h Samedi et dimanche Visite guidée de l’exposition et dédicace de son livre « Sur les traces de Van Gogh »

Marché artisanal Poteries tissus, sacs, objets de décoration, librairie Arles BD, illustrations, mangas, Foodtruck japonais



Du mercredi 10 avril au mardi 16 avril

Cinéma japonais Eden cinéma

”Sidonie au Japon” en avant-première Mercredi 10 avril à 18h30, samedi 13 avril à 21h, dimanche 14 avril à 18h et mardi 16 avril à 21h

”A Man” de Kei Ishikawa VOST Samedi 13 avril à 18h et mardi 16 avril à 18h30

”Le garçon et le héron” film d’animation Samedi 13 avril à 15h et dimanche 14 avril à 15h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-14 19:00:00

Cours Hyacinthe Bellon Centre ville

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

